Cosmari e Ata,. Fraticelli apre il confronto

"La gestione dei rifiuti nella provincia di Macerata. Il ruolo del Cosmari e dell’Ata. Prospettive e criticità". Questo il titolo dell’incontro in programma domani alle 17.30 all’Asilo Ricci, organizzato dal partito Azione di Carlo Calenda e coordinato dal segretario provinciale Massimiliano Fraticelli. Gli ospiti saranno Luca Del Bene, professore ordinario di Economia aziendale presso l’università Politecnica delle Marche; Tommaso Perfetti, commercialista; Andrea Cappello, ingegnere progettista in materia di igiene ambientale; Valeria Attili, già membro del consiglio d’amministrazione del Cosmari. Seguiranno poi due interventi a carattere più politico, con le relazioni di Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio, e Diego Aloisi, assessore al Bilancio del Comune di Tolentino. L’avvocato Massimiliano Fraticelli (nella foto) presenta così l’incontro di domani: "Metteremo l’accento con i relatori, esperti del settore, sulla vitale importanza della corretta gestione dei rifiuti nell’ottica della salute dei cittadini e nel rispetto dell’ambiente, con una doverosa attenzione alla spesa. Vanno adottati approcci all’altezza, innovativi e sostenibili. Le scelte prese nel nostro territorio negli ultimi anni si ripercuoteranno nella vita dei cittadini con significative ricadute di carattere economico. È arrivato il momento dei fatti - conclude Fraticelli –, è arrivato il momento di adottare soluzioni concrete. Questo è il nostro approccio a questo incontro, che riteniamo particolarmente interessante per tutta la cittadinanza".

Lorenzo Fava