Cosmari: il neo presidente: "Lavorerò in piena sinergia"

"Sono molto contento di questo incarico, che intendo svolgere in accordo con tutti". Il neo presidente di Cosmari Srl, l’ingegnere civitanovese Massimo Rogante, un curriculum che non finisce mai, impegnato su più fronti a livello nazionale e internazionale (le ultime due conferenze a cui ha partecipato, lo scorso 27 agosto a Palanga in Lituania e il 22 settembre a Spalato in Croazia) chiarisce subito il suo approccio rispetto ad un ambito, quello ambientale, in cui opera da tempo. Uno dei suoi primi lavori è stato quello di mettere a punto un report sugli impianti di inertizzazione dell’amianto, ha elaborato e attuato interventi di disinquinamento alla foce del Chienti, il suo studio è diventato punto di riferimento per la media e grande industria nell’ambito delle tecniche nucleari. Non a caso, dunque, ha avuto lettere di merito e tanti riconoscimenti. Il binomio ambiente e ricerca è una delle direttrici del suo lavoro. Niente di cui stupirsi, dunque, se sta mettendo a punto un elettrodomestico per il compattamento dei rifiuti solidi urbani. "I sacchetti sono spesso riempiti male, con pochi rifiuti, visto che questi occupano tanto spazio. Se fossero compattati, si ridurrebbe il consumo dei sacchetti, con un impatto significativo sui trasporti e non solo".

Un’idea che magari entrerà anche nell’attività di Cosmari Srl che Rogante vuole conoscere subito. "Già domani incontrerò il vice presidente Giuseppe Giampaoli, da tempo figura di riferimento della società. Sarà un primo momento di confronto, al quale ne seguiranno altri perché il mio intento è quello di fare sinergia sia con i sindaci che con i tecnici dell’azienda. Un lavoro comune per una individuazione chiara delle problematiche e, quindi, delle conseguenti soluzioni da mettere a punto".

Quando gli chiediamo se viva questo incarico come una sfida, il presidente risponde. "La vita è costellata di sfide. Sì, è anche una sfida, ma io lo considero soprattutto un’occasione per darmi ulteriormente da fare. Il lavoro non deve essere sterile, cioè limitato ad avere un reddito. A me riempie la vita e io ne sono soddisfatto, perché mi consente di ampliare i miei orizzonti, di confrontarmi con tante persone. Nello stesso tempo questo incarico è un’opportunità per dare il mio contributo alla comunità maceratese".

Rogante, dunque, è determinato e deciso anche se deve far fronte ad un quadro piuttosto complesso, frutto di mancate scelte e ritardi, e che si è tradotto in una situazione paradossale: siamo la provincia con una percentuale molto elevata nella raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche quella che rischia un vistoso aumento della Tari. Rogante dovrà anche ricompattare la ’squadra’ dei sindaci della provinca che anche in occasione della sua elezione, l’altro giorno, si è confermato diviso in due fronti.