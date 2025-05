Cosmari, sit in del centrosinistra con Ricci

Domani, alle 11, il candidato governatore Matteo Ricci con Pd, M5S, Avs, Italia Viva, Partito Socialista Italiano e forze civiche, sarà nel piazzale antistante l’ingresso della sede del Cosmari, a Tolentino, per un sit-in di protesta.

"Il Cosmari è un patrimonio di fondamentale importanza per la sostenibilità ambientale, economica e sociale della provincia – spiega il Pd di Macerata –. Recentemente è emersa una lunga serie di situazioni che determinano impatti negativi per la comunità e l’ambiente a causa dell’attuale governance politica e gestionale del ciclo dei rifiuti e del Cosmari.

C’è è stata incapacità di portare a compimento l’individuazione del sito della nuova discarica, con trasferimento fuori provincia dei rifiuti indifferenziati e relativi costi; ci sono state scelte deboli o insostenibili alla guida della società e un mancato impegno per il rafforzamento della struttura manageriale del Cosmari, ma soprattutto la clamorosa perdita dell’opportunità delle risorse concesse dal Pnrr.

Elencheremo tutte le criticità e le nostre proposte per fare tornare il Cosmari a essere quel patrimonio provinciale oggi scomparso. Non possiamo più stare fermi a guardare, è arrivato il momento di combattere per il cambiamento".