"Cosmari, Tolentino fuori dal Cda. Sclavi non è in quota centrodestra nonostante i tanti rumors"

"Si dichiara che il centrodestra avrebbe escluso e isolato Tolentino dal cda del Cosmari, ma non mi risulta che il sindaco Mauro Sclavi sia in quota centrodestra, anche se diversi rumors riferiscono che abbia tentato di accasarsi proprio con qualche partito del centrodestra stesso, senza alcun risultato". Il candidato sindaco all’ultima tornata elettorale nonché ex vicesindaco e attuale consigliere di minoranza Silvia Luconi interviene dopo l’intervento del Pd, il quale aveva evidenziato come per la prima volta dalla nascita del Cosmari, avvenuta circa 45 anni fa, Tolentino fosse "fuori dalla governance del consorzio, presente sul suo territorio" e fosse stata "esclusa dai sindaci del centrodestra". "Sarebbe curioso sapere poi – prosegue la Luconi -, qualora i rumors venissero confermati, se la sua maggioranza estremamente variegata con gran parte delle espressioni di sinistra che si conoscono in Italia oggi, fosse a conoscenza di tutto questo. Non credo di aver notato solo io che all’interno della compagine sclaviana, per quanto ogni componente della stessa si affanni a voler dire di essere civico, ci siano i comunisti italiani, i seguaci di Azione, i fedelissimi di Renzi e i grillini di Conte, almeno fino a prova contraria. E, a meno che non mi sia persa qualcosa, la prima domanda che sorge spontanea è: perché il segretario del Partito Democratico (Matteo Pascucci, ndr) non ha garantito insieme ai suoi un posto per Sclavi, il quale, se siede su quello scranno, è solo perché proprio il Pd ha scelto di non avere un candidato di partito e, pur volendolo mascherare, si è notato in maniera chiara che ha puntato tutto su Sclavi sin dall’inizio. Diciamocelo, con le sue sole preferenze del primo turno non sarebbe andato da nessuna parte a fronte dei 4084 voti di tutta la coalizione di centrodestra. È stato fondamentale il voto in blocco di tutti gli altri partiti di centrosinistra per far vincere (ma al ballottaggio) le elezioni a questa disomogenea, ma anche variegata compagine. È buona pratica (anche se regola non scritta) far sì che il sindaco della città dove insiste l’impianto faccia parte del cda stesso, ma evidentemente Sclavi non è tenuto in debita considerazione da tutti coloro che lo hanno portato alla vittoria, Pd in primis".