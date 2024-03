Cosmari: tour della governance per conoscere dai sindaci le esigenze e lo stato dei servizi

Continua l’impegno del presidente del Cosmari, Massimo Rogante, di incontrare i sindaci dei Comuni che fanno parte del Consorzio. In questi giorni ha avuto modo di confrontarsi con i primi cittadini di Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno, Montecavallo, Visso, Ussita, Bolognola, Pieve Torina, Fiastra, Potenza Picena, e i vice sindaco di Penna San Giovanni e Castelsantangelo sul Nera. Insieme a lui, in questo tour, anche il vicepresidente del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, e il direttore Brigitte Pellei "È assiduamente proseguita, così, la visita della governance del Cosmari ai sindaci nelle rispettive sedi territoriali, che ho auspicato e organizzato sin dal mio insediamento - afferma il presidente in una nota diffusa al termine del tour -, consentendo di valutare più approfonditamente e anche di perfezionare o ampliare, ove necessario, i servizi erogati dalla Società sulle diverse zone e Comuni: sempre allo scopo di migliorare la raccolta differenziata a tutela dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini utenti. La voce di ogni Comune, per noi, è una voce fondamentale per poi costruire un quadro complessivo di servizi sempre più efficiente". Il contatto diretto con i sindaci è stata una delle priorità del presidente Rogante fin dal suo insediamento al vertice del Cosmari e la costanza di questi rapporti continuerà nel corso della sua gestione al fine di far sentire realmente protagonisti i sindaci e tutti gli amministratori comunali.