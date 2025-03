"Cosmari vicino al dissesto, vogliono i privati"

Il documento del consiglio di amministrazione di Cosmari srl portato all’esame dell’assemblea lo scorso 20 febbraio ha diffuso all’esterno il messaggio di una società sull’orlo del dissesto finanziario, che non è e non sarà in grado di attuare le scelte che l’attendono, aprendo così la strada a soggetti privati che si presenteranno quali "benefattori" pronti a coprire gli oltre 100 milioni di investimento previsti e a rimettere in carreggiata una società con un bilancio insostenibile.

È l’atto di accusa di dieci sindaci che chiedono interventi immediati per salvare la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti. Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, Franco Capponi (Treia), Rolando Pecora (Montelupone), Lorella Cardinali (Montecosaro), Giuseppe Fabbroni (Caldarola), Andrea Gentili (Monte San Giusto), Mauro Romoli (Pollenza), Andrea Michelini (Porto Recanati), Angela Barbieri (Montefano) e Mirko Mari (Colmurano) attaccano la maggioranza politica di centrodestra che ha eletto l’attuale cda della società, "rompendo un accordo di gestione unitaria, distruggendo la collaborazione tra tutti i comuni e le forze politiche che da sempre aveva contribuito a gestire Cosmari e buttando alle ortiche il prezioso lavoro svolto".

Diversi i punti critici sui quali richiamano l’attenzione: clamorosa la vicenda del biodigestore. "La ristrutturazione dell’impianto di compostaggio è necessaria, visto che opera da oltre 25 anni – scrivono i sindaci –, ma le precedenti amministrazioni della società avevano previsto questo intervento all’interno del progetto per il nuovo impianto di digestione anaerobica. Questo, però, è venuto meno perché la richiesta di autorizzazione è stata dichiarata decaduta dalla Provincia. Non avendo fatto ricorso al Tar, quest’ultima ha fatto pagare ai Comuni e ai cittadini un prezzo altissimo: oltre 500mila euro di parcelle, oltre a diverse conferenze di servizio, decine e decine di elaborati trasmessi".

Non solo. Serviranno circa 2,5 milioni, o forse di più, per trattare la frazione organica in siti fuori regione per il tempo necessario alla sistemazione dell’impianto di compostaggio. Secondo i sindaci, l’abbandono del progetto di recupero dei pannolini è stato un errore, e si è rinunciato con troppa leggerezza ad un finanziamento del Pnrr di 10 milioni di euro. Per la discarica di appoggio non solo non è stato individuato un sito, ma neppure sono state poste in essere le condizioni per ampliare quella di Cingoli.

"Non si fa peccato – dicono – a pensare che essendo imminenti le elezioni regionali questa maggioranza silenziosa opti per un’ulteriore rinvio delle decisioni". Infine, il Piano finanziario presentato come un insieme di interventi senza alcun crono-programma e possibili fonti di finanziamento non ha alcun senso. "Serve una immediata correzione di rotta a salvaguardia della gestione pubblica del ciclo rifiuti, del posto di lavoro di oltre 600 dipendenti e dei risultati raggiunti in termini ambientali e di gestione".

Franco Veroli