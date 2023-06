Cosplay, magia e giullari di strada La città si colora con Morro Fantasy

Il centro storico di Morrovalle e l’area di Borgo Marconi si trasformeranno nello scenario magico di un’avventura da romanzo. Oggi (a partire dalle ore 16) e domani (dalle 10) andrà infatti in scena "Morro Fantasy", organizzato dall’associazione "Giù per Su" con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco Morrovalle e Oratorio Casa del Fanciullo. A "Morro Fantasy", però, non si va soltanto come semplici spettatori, una volta all’interno, i partecipanti si ritroveranno catapultati nelle trame di "Keemar", un mondo fantastico in stile "Il Signore degli Anelli" nato dalla penna dell’autore Gregorio Antonuzzo. Adulti e bambini, amanti del genere fantasy o semplici curiosi, dovranno affrontare un percorso a tappe in cui dovranno confrontarsi con vari personaggi e potranno misurarsi nelle arene di combattimento, partecipare alla caccia all’orco, creare bacchette magiche e prepararsi per la battaglia finale. Ci sarà anche molto altro: cosplay, artisti di strada, il mago delle bolle, giochi da tavola e di ruolo, musici itineranti, un’arena laser game e vr, un percorso horror, sculture realizzate con i mattoncini Lego, body painting, truccabimbi, le piste con le mitiche automobiline 4WD, poi ancora street food e mercatini a tema e musica.