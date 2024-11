Cossiri: fatturato di 352 milioni di euro: "Merito dei nostri 780 collaboratori"

"È una grande soddisfazione per tutti noi, un risultato che ci riempie di orgoglio". Franco Cossiri, oltre che socio, è presidente e amministratore delegato della RemaTarlazzi, l’azienda "regina" della provincia di Macerata nella classifica 2024 della Fondazione Aristide Merloni, che ha monitorato 200 imprese. "Da noi non ci sono solisti. Si tratta di un risultato – prosegue Cossiri – frutto di un consolidato lavoro di squadra con gli altri soci e amministratori delegati Dino Azzanesi, Mauro Mancigotti, Francesca Renzoni e Orlando Barbaccia, e dell’impegno di oltre 780 collaboratori con diverse professionalità che hanno permesso di sviluppare esperienza e know how in ambito tecnico, commerciale, manageriale, logistico e informatico". Nata nel 2007 dalla fusione di Rema Spa e Tarlazzi Spa, la RemaTarlazzi ha sede a Macerata ed è una realtà imprenditoriale che nel 2023 ha registrato un fatturato di ben 352 milioni di euro, conta 38 punti vendita RemaTarlazzi e oltre 20 spazi espositivi Comet Studio Luce in buona parte del Centro Italia (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio), ma lanciata verso il superamento degli attuali orizzonti geografici. Il suo elemento di crescita fondamentale sono state le specializzazioni da cui sono nate le nove divisioni del Gruppo: elettroforniture, studio luce, automazione, distribuzione industriale, domotica, sicurezza, energie rinnovabili, termoidraulica e clima, utensili e fissaggi. "Negli ultimi anni abbiamo registrato una notevole crescita della nostra attività. Il mercato è stato decisivo, ma abbiamo fatto – e continuiamo a fare – importanti investimenti. Il lieve calo di quest’anno, peraltro inferiore alla media nazionale, ci riporta – diciamo così – ai livelli normali, comunque significativi e che vogliamo incrementare", evidenzia Cossiri. Materiale elettrico, automazione industriale, energie rinnovabili, impianti speciali, ma anche attrezzature da lavoro e altro, stanno a indicare una notevole diversificazione, dietro alla quale c’è un’organizzazione strutturata. "Per ogni settore abbiamo straordinari professionisti e, tra l’altro, disponiamo di una logistica molto avanzata, spingiamo molto sui servizi, basti dire che siamo in grado di andare dal cliente due volte al giorno".

Franco Veroli