Costa Masnaga supera Halley Thunder Matelica e accede alla finale play off A2 femminile

THUNDER MATELICA 49COSTA MASNAGA 64

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 2, Patanè, Celani 6, Fantini 1, Gramaccioni 8, Gonzalez 21, Zamparini, Poggio 6, Bonvecchio 5, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

CLV LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz 4, Cibinetto 5, Osazuwa 19, N’Guessan 10, Kaczmarczyk 15, Rota, Bonomi, Motta, Serra, Crowder 11. All. Andreoli. Arbitri: Silvestri e Marcelli di Roma.

Parziali: 13-22, 9-16, 13-12, 14-14.

Finisce qui la stagione della Halley Thunder: alla finale play off di A2 femminile accede la squadra di Costa Masnaga, vincitrice del girone A e finalista di Coppa Italia. Dopo aver dato prova del suo spessore tecnico e fisico in gara1, dominata di fronte al proprio pubblico, la formazione lombarda ha confermato pure sul campo delle matelicesi tutto il proprio valore, incanalando la sfida sui binari giusti fin dai primi scampoli di gioco. La Halley Thunder ha disputato una gara orgogliosa, ma non è riuscita mai ad avvicinarsi più di tanto alle forti avversarie. Nel primo quarto ha provato a restare in scia, poi nella seconda frazione ha accorciato fino a -7. Però Costa Masnaga, dopo l’intervallo, è tornata prepotentemente in cattedra e ha ricacciato indietro Gonzalez e compagne, le quali, tuttavia, ci hanno riprovato di nuovo a rientrare in partita (43-53). Dopodiché, vuoi per la forza dell’avversario, vuoi per il notevole dispendio di energie, la formazione di coach Domenico Sorgentone ha ceduto sotto i colpi della corazzata lombarda. Il capitano Debora Gonzalez, alla sua sesta stagione con la maglia della Halley Thunder, è stata l’ultima ad arrendersi, tanto da risultare – a fine gara – la miglior realizzatrice di serata con 21 punti.

m. g.