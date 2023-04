Costamagna: "Congresso del Partito socialista, regole non rispettate"

"In merito al congresso del Partito socialista, devo precisare che si svolgerà nel mancato rispetto delle regole perché da segretario uscente avrei dovuto convocarlo io ma nessuno mi ha interpellato. Oltre che di un evidente strappo statuario, si tratta di una scelta insensata perché era già mia intenzione lasciare la segreteria". A parlare è il segretario provinciale uscente del Psi ed ex sindaco di Civitanova Ivo Costamagna, che commenta la notizia, pubblicata ieri su questo giornale, della convocazione del prossimo congresso provinciale con il ritrovo fissato alle 10.30 di oggi al ristorante ‘Le Grazie’ di Loro Piceno. "Faccio gli auguri a chi verrà – dice Costamagna –, ma così non si parte certo nel migliore dei modi. Mai avrei negato il via libera al nuovo congresso: perché fare da soli?" Poi analizza la situazione del partito in provincia: "Due anni fa eravamo circa 260 tesserati, oggi siamo una ventina. Ciò è dovuto ad un profondo dissenso politico di chi non ha condiviso le ultime scelte a livello nazionale, come l’adesione al Pd". Costamagna annuncia anche l’ingresso nella nuova formazione "rifomista e craxiana", ‘Socialismo liberale’, cui stanno "aderendo in molti e che guarda al Terzo polo. La sua assemblea costitutiva – aggiunge – si terrà prima dell’estate a Civitanova".

Francesco Rossetti