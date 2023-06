Costamagna incalza per sabato: "Il sindaco deve dare il patrocinio Civitanova è una città inclusiva"

"Sabato prossimo si svolgerà il Marche Pride, manifestazione regionale organizzata dal Comitato Marche Pride e di tutte le associazioni che aderiscono. Quel giorno sarò lontano da Civitanova, altrimenti avrei partecipato a sostegno dei diritti di tutti e delle istanze portate avanti al movimento LGBTQIA+, contro la omofobia e per il rispetto dei diritti civili. Tengo anche a sottolineare che se fossi stato sindaco, avrei fatto la stessa scelta. Mi dispiace, quindi, che il sindaco Fabrizio Ciarapica, al pari della Regione, non dia il patrocinio: significherebbe collocarsi al di sopra delle parti e rispetto dei diritti civili, anche se non condivisi". Parole e musica di Ivo Costamagna (nella foto), liberal socialista, ex sindaco della città, ex consigliere e assessore regionale e membro del Consiglio nazionale del Psi. "Avrei partecipato per esprimere il mio totale rispetto ad una cultura di tolleranza – aggiunge – come peraltro ha sempre insegnato Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, partito di appartenenza dello stesso sindaco. Partecipare a una manifestazione non significa condividerne la lotta ma dare un segnale di rispetto per tutti, visto che un sindaco rappresenta la comunità in tutte le sue espressioni. Civitanova, peraltro, è sempre stata una città accogliente e tollerante, di questo bisogna tener conto. Capisco che all’interno del centrodestra la scelta potrebbe suscitare pulsioni contrastanti e per qualcuno inaccettabili, ma un sindaco deve far prevalere la cultura della tolleranza, in particolare nei confronti di chi manifesta per il rispetto dei diritti civili". La manifestazione è a livello regionale e si svolgerà sabato prossimo con il corteo che si ritroverà alle 16.30 nel piazzale dello stadio e si concluderà al Varco sul Mare.

Giuliano Forani