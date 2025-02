Costamagna: "La città è in una situazione critica"

"Avremmo dovuto avere il Porto Dubai, la piazza come la Rambla e ora pure un grande stadio tutto nuovo. La verità è che non riescono nemmeno a far partire un’opera già finanziata dallo Stato come il sottopasso in via Carducci". Lo ha detto Ivo Costamagna, ieri, nel presentare i risultati dell’assemblea provinciale di Azione. Assemblea che ha decretato Costamagna quale presidente provinciale, insieme con il neo segretario, il 23enne Stefano Vallesi, il vice Alessio Botticelli e l’avvocato Federico Valori rappresentante nell’assemblea nazionale. "Apprezziamo – ha aggiunto Costamagna – la visita del sindaco Ciarapica e del presidente del Consiglio Troiani che nei nostri confronti hanno anche accennato a aperture programmatiche. Tuttavia Civitanova vive ora una situazione critica a livello di turismo, cultura e qualità della vita". Eletti nel consiglio direttivo provinciale: Giovanna Capodarca, Federico Valori, Giuseppina Cicconi, Giovanni Pierini, Giulia Caferri, Enrico Paolucci, Rosanna Santolini, Domenico Santoliquido, Anna Lucci, Franco Zazzetta, Rabha Hadoufane, Abdellah Hadoufane, Carmine Sbrescia, Vincenzo Lucci, Pieralberto Tulli, Alessandro Brandoni, Alessandro Sampaolo, Luigino Ramadori, Lorenzo Corneli. "Sarò il segretario di tutti – ha detto Vallesi –. Dobbiamo valorizzare i meriti e sostenere i bisogni di chi è rimasto indietro". "A livello nazionale – ha concluso Valori – dobbiamo spezzare l’incantesimo del bipolarismo". Francesco Rossetti