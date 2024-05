Costamagna lancia la volata a Seri: "Insieme contro i sovranisti"

"Il mio ultimo sforzo politico è la creazione di un contenitore riformista. Insieme contro populisti e sovranisti". Ivo Costamagna, ex assessore regionale ed ex sindaco di Civitanova, parla così all’esterno del ristorante ‘Il Veneziano’, in occasione della candidatura del sindaco di Fano, Massimo Seri, alle elezioni europee in calendario l’8 e il 9 giugno. Il primo cittadino è sostenuto dalla lista ‘Siamo Europei’, che comprende Azione, Socialisti Liberali, Repubblicani, Popolari, Civici e organizzazioni varie. "Si sono impossessati del nostro simbolo per eleggere Maraio", afferma Costamagna in riferimento all’attuale dirigenza del Partito socialista italiano, di cui ha fatto parte per molti anni. Poi, ne ha per l’amministrazione cittadina: "Mi dispiace per Fabrizio (Ciarapica, ndr), ma vedo un’amministrazione ferma". Torniamo al voto europeo. "Si tratta dell’elezione più importante da quando è in vita il Parlamento Ue – ha dichiarato Seri -. Dobbiamo chiarire se vogliamo un’Europa più o meno integrata. La transizione energetica, ad esempio, deve essere fatta tenendo conto delle nostre aziende rurali". All’appuntamento, anche l’onorevole Oreste Pastorelli, presidente nazionale dell’Associazione Socialisti Liberali, e l’avvocato Francesco Mantella. L’associazione spiega che alle comunali sosterrà i candidati sindaci: Lorella Cardinali a Montecosaro, Noemi Tartabini a Potenza Picena e Guido Grandinetti come consigliere; Mariano Calamita ad Appignano, Franco Capponi a Treia, Paolo Teodori a Ripe San Ginesio, Matteo Cicconi a Pioraco, Michele Vittori a Cingoli, Mauro Romoli a Pollenza, Leonardo Catena a Montecassiano.

fra. ros.