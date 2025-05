Costamagna ricorda il gemellaggio

Si è concluso con grande partecipazione di pubblico e una sentita atmosfera di condivisione il ciclo di conferenze per il 35° anniversario del gemellaggio tra Civitanova e General San Martín. Il sindaco Ciarapica ha ringraziato la professoressa Corinne Michetti "per la passione con cui ha curato questo ciclo di conferenze e tutti coloro che hanno partecipato". Molto toccante il momento in video collegamento con i due ex sindaci firmatari del patto di gemellaggio, Ivo Costamagna da Civitanova e Carlos Ramón Brown da San Martín (Buenos Aires), che hanno rinnovato il valore simbolico e affettivo di questo legame internazionale nato 35 anni fa.