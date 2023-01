Costamagna risponde a Micucci: "Chiamato in causa ingiustamente"

"La presunzione di innocenza vale anche per Troiani. E fu il centrosinistra a volermi sfiduciare". Con queste parole l’ex primo cittadino Ivo Costamagna replica al dem Francesco Micucci che lo aveva chiamato in causa in merito alla vicenda riguardante l’attuale presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani, accusato di lesioni e violenza privata, con la minoranza che ha presentato una mozione di sfiducia. Micucci aveva fatto riferimento a Costamagna bollando come "due pesi e due misure" i metodi del centrodestra e citando i fatti accaduti quando era quest’ultimo a ricoprire la carica di presidente dell’assise cittadino e lo stesso centrodestra a chiederne le dimissioni. Tuttavia Costamagna non accetta che il suo nome venga messo in questa questione: "Intervengo malvolentieri – dice –, soltanto perché chiamato in causa. All’epoca non accettai la richiesta perché lesiva di un principio garantito dalla Costituzione, la presunzione di innocenza. Successivamente venni assolto con la formula più ampia: ovvero il fatto non sussiste. Dunque, non sono d’accordo che oggi venga utilizzata contro l’attuale presidente, anche perché debbo riconoscere a Troiani che, pur nella diversità di idee, non fa parte di quegli pseudo politici che usano due pesi e due misure, o anche tre. Vorrei, infine, ricordare a Micucci che furono alcuni consiglieri di maggioranza a volermi sfiduciare, mentre il sindaco ed il Pd rimasero a guardare, in sostanza avallando la scelta".

Francesco Rossetti