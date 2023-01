Costamartina, la rotonda mai fatta: "Promessa ormai vent’anni fa, ora è ignorata da tutta la politica"

"Quando non si vuole mantenere un’opera promessa, il sistema è molto semplice: ignorare chi pubblicamente ricorda gli impegni assunti, far finta di niente e aspettare che il tempo cancelli tutto. E’ questa la strada che sta percorrendo il presidente della Provincia Sandro Parcaroli in merito alla rotatoria di Costamartina, promessa più di vent’anni fa e ancora al palo". A risollevare il problema è Sergio Marzetti, ex assessore comunale di Civitanova. "Il presidente della Provincia – ricorda –, sa benissimo come la realizzazione dell’opera era legata alla vendita dell’ex liceo, favorita da una variante urbanistica che ne aumentava l’indice di edificabilità; che il progetto è stato approvato dal suo predecessore Antonio Pettinari, e che tutti, a Civitanova, aspettavano l’apertura del cantiere. Ciò invece, non è avvenuto, l’opera è in stand by e non se ne parla più. Il motivo – prosegue Marzetti – risalirebbe all’aumento dei costi, ma è forte il sospetto che sia il classico pretesto per rinviare ancora una volta tutto, un sistema, peraltro, che la nostra città ben conosce. Ha cominciato Giulio Silenzi a promettere mare e monti, ed erano gli inizi degli anni 2000. Silenzi aveva fatto progettare la rotatoria di Costamartina e garantito addirittura di farne un’altra alla Celeste. Nulla di nulla di tutto ciò. Gli successe Pettinari che subordinò l’opera alla vendita dell’ex liceo, la fece progettare e finanziare. A ereditare tutto ecco Parcaroli che invece di aprire il cantiere, come tutti si aspettavano, accantona l’impegno con la scusa dell’aumento dei prezzi". Per Marzetti, una giustificazione poco credibile, anche se non nega che l’aumento dei costi ha la sua incidenza: "Gli euro che mancano alla copertura delle spese, però Parcaroli li può cercare nell’avanzo di amministrazione dell’ente che, se ho letto bene, ammonta a circa due milioni. E sarebbe bene – conclude l’ex assessore di Civitanova – che anche il nostro sindaco Fabrizio Ciarapica si faccia sentire".

Giuliano Forani