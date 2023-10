Costi dei carburanti alle stelle: "Mazzata per gli autotrasportatori"

Allarme della Cna sulla crescita incontrollata del prezzo dei carburanti, che sta creando non pochi problemi alle piccole e medie imprese. "Tra i decisori politici sembra che nessuno si sia accorto che il costo alla pompa dei carburanti non accenna affatto a diminuire – sottolinea Nazzareno Latini, presidente Cna autotrasporto –. Non è un rialzo momentaneo come avvenuto in precedenza, i prezzi continuano a restare molto alti con ripercussioni che coinvolgono tutti, imprese e famiglie. Per i 4.500 litri di gasolio necessari settimanalmente ai miei mezzi, dal primo al 30 settembre ho speso oltre mille euro di più; quasi uno stipendio. I settori legati al trasporto di merci e persone sono fortemente colpiti da questa situazione, con conseguenze dirette sulla competitività delle imprese e sulla qualità dei servizi di trasporto offerti". Il presidente degli autotrasportatori, quindi, denuncia alcune situazioni paradossali che si sono venute a creare nel settore. "Succede anche che le imprese assegnatarie di agevolazioni per il rinnovo e l’ammodernamento del parco mezzi - aggiunge Latini (nella foto) –, a causa dei tassi di interesse alle stelle, perdono di fatto tutti i benefici dei contributi pubblici e rimangono comunque costrette a fare l’investimento per intero. Una vera beffa". La Cna, quindi, chiede che si intervenga con un adeguato strumento di riduzione del prezzo al distributore. "Abbiamo avanzato alcune proposte – conclude il presidente della Cna Macerata, Massimiliano Moriconi –. Innanzitutto prevedere consistenti incentivi fiscali per le imprese che investono in tecnologie e veicoli a basso impatto ambientale. È essenziale poi stabilire meccanismi di agevolazione fiscale specifici per il settore dell’autotrasporto".