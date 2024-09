"Costi e tempi, vogliamo trasparenza sulla nuova scuola"

"Quali sono i costi dell’opera"? Lo chiede il gruppo di minoranza di Morrovalle "Cura e partecipazione" in riferimento al nuovo polo scolastico di Borgo Pintura, che ha già iniziato ad accogliere gli alunni delle elementari. "Non possiamo ignorare le modalità con cui è stato realizzato questo polo scolastico – ha sottolineato l’opposizione – che non avrebbe dovuto risultare così faraonico, considerando che la popolazione scolastica si è dimezzata". La struttura è costata da quasi 7 milioni di euro finanziati dall’Inail. "Quanto costerà ai cittadini il canone di affitto da versare ogni anno – domanda la minoranza –? È un obbligo per un’amministrazione trasparente farlo sapere, così come è doveroso ricordare che anche altri Comuni hanno completato o stanno ultimando nuove scuole non così faraoniche, infatti gli altri sindaci si sono fatti finanziare totalmente o in parte dallo Stato a fondo perduto. A Morrovalle il costo sarà pagato per intero dalle future generazioni". Infine, una stoccata sulle tempistiche. "La nuova scuola doveva aprire a settembre 2022, come promesso in campagna elettorale, poi è slittata a settembre 2023, ora il polo apre i battenti con due anni di ritardo senza essere del tutto pronto".