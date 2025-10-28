Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Macerata
28 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Costi extra sulle bollette, il caso in consiglio

Tolentino, Colosi segnala con una interrogazione gli aumenti per pagare tramite le banche e chiede il rinnovo della convenzione

Nel consiglio comunale di giovedì pomeriggio, a Tolentino, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Colosi interrogherà l’amministrazione sul nuovo ascensore che da Foro Boario porta in centro storico e sugli aggravi per le bollette di luce e gas.

"Vista l’importanza per la città dell’ascensore – afferma – chiediamo di sapere se e quando è stato collaudato e, in caso negativo, se l’intervento è stato programmato e conoscere quindi la data dell’entrata in funzione". Alla luce di questo, Colosi ricorda che la nuova stagione del Politeama, vicino all’uscita dell’ascensore, inizierà il 9 novembre.

Passa quindi all’altro tema. "In questi giorni, attività commerciali e utenti hanno dovuto pagare le bollette di luce e gas emesse da Prometeo – scrive –. Di solito molti concittadini andavano alla filiale Monte dei Paschi di Siena per provvedere a pagare le utenze senza alcun onere aggiuntivo di spesa. Da luglio però non è più possibile avvalersi di questa modalità. E per i non intestatari di un conto corrente in questo istituto di credito è previsto un aggravio di 5 euro. Questo aggravio (sia pure in maniera differente) è previsto anche in altri luoghi dove è possibile pagare le bollette. Considerato che in un anno l’esborso con questa modalità sarebbe di diversi euro per famiglie e attività commerciali, chiediamo se questa amministrazione ha in programma di intervenire con l’Assm e questa, a sua volta, con la Prometeo per ripristinare la modalità di pagamento gratuito alla banca Monte dei Paschi di Siena o in qualsiasi altro sportello bancario, in modo che gli utenti possano continuare a saldare l’importo senza alcun onere aggiuntivo sulle bollette". In pratica si chiede di ripristinare la convenzione tra Assm e Prometeo.

Entrambe le interrogazioni sono state firmate anche dalle consigliere FdI Silvia Luconi e Silvia Tatò.

Lucia Gentili

