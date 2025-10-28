Costi extra sulle bollette, il caso in consiglio

Nel consiglio comunale di giovedì pomeriggio, a Tolentino, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Colosi interrogherà l’amministrazione sul nuovo ascensore che da Foro Boario porta in centro storico e sugli aggravi per le bollette di luce e gas.

"Vista l’importanza per la città dell’ascensore – afferma – chiediamo di sapere se e quando è stato collaudato e, in caso negativo, se l’intervento è stato programmato e conoscere quindi la data dell’entrata in funzione". Alla luce di questo, Colosi ricorda che la nuova stagione del Politeama, vicino all’uscita dell’ascensore, inizierà il 9 novembre.

Passa quindi all’altro tema. "In questi giorni, attività commerciali e utenti hanno dovuto pagare le bollette di luce e gas emesse da Prometeo – scrive –. Di solito molti concittadini andavano alla filiale Monte dei Paschi di Siena per provvedere a pagare le utenze senza alcun onere aggiuntivo di spesa. Da luglio però non è più possibile avvalersi di questa modalità. E per i non intestatari di un conto corrente in questo istituto di credito è previsto un aggravio di 5 euro. Questo aggravio (sia pure in maniera differente) è previsto anche in altri luoghi dove è possibile pagare le bollette. Considerato che in un anno l’esborso con questa modalità sarebbe di diversi euro per famiglie e attività commerciali, chiediamo se questa amministrazione ha in programma di intervenire con l’Assm e questa, a sua volta, con la Prometeo per ripristinare la modalità di pagamento gratuito alla banca Monte dei Paschi di Siena o in qualsiasi altro sportello bancario, in modo che gli utenti possano continuare a saldare l’importo senza alcun onere aggiuntivo sulle bollette". In pratica si chiede di ripristinare la convenzione tra Assm e Prometeo.

Entrambe le interrogazioni sono state firmate anche dalle consigliere FdI Silvia Luconi e Silvia Tatò.

Lucia Gentili