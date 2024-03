Costituente Popolare-UdC:: "Più sostegno alle famiglie"

I referenti di Costituente Popolare-UdC Recanati non hanno dubbi: quella dei giovani e della grave emergenza educativa è senz’altro una questione da affrontare prioritariamente per il futuro della città. "Si tratta di milioni di giovani che mostrano disturbi di vario genere riguardanti l’adattamento alla vita sociale e l’inserimento nell’attività lavorativa – denunciano Yuri Paoletti, Maria Cristina Messi e Doriana Olivieri del gruppo politico che in questa campagna elettorale a Recanati sostiene il candidato sindaco del centrodestra, Emanuele Pepa –. I pericoli giungono da varie parti e crediamo che il comune possa fare molto. Qualsiasi strategia in merito non può prescindere dalla famiglia: è questa che va sostenuta in ogni modo cercando la sua collaborazione e mettendosi a disposizione delle sue svariate esigenze".

Oggi, sottolinea la lista Costituente popolare-Udc, entrambi i genitori sono costretti, volenti o nolenti, a lavorare "per tirare avanti in modo decoroso il ménage familiare. Per questo è necessario puntare sul sostegno educativo alla famiglia attraverso centri e scuole di mutuo aiuto, scuola pomeridiana per studenti in attività, incontri per proposte ai giovani che non lavorano né studiano, diffusione capillare dei centri di aggregazione giovanile, oratori compresi, iniziative per la cittadinanza italiana a favore dei figli degli immigrati".