Costituzione ai neo diciottenni "Ruolo importante dei ragazzi"

Come da tradizione, si è svolta anche a Mogliano la consegna della Costituzione italiana agli studenti neodiciottenni. Si è svolta nei giorni scorsi, all’auditorium San Nicolò, e ora il Comune sui canali social istituzionali la foto ricordo della cerimonia. Hanno partecipato quasi tutti i neodiciottenni del paese, una trentina. Il sindaco Cecilia Cesetti, il vicesindaco Simone Settembri, l’assessore ai servizi sociali Ilenia Marcattili e il parroco don Mauro Valentini, insieme al presidente della Pro Loco Giovanni Cesetti, hanno promosso l’iniziativa per invitare i giovani a leggere gli articoli della "sempre attuale" Costituzione. "La libertà di ognuno di noi deve essere misurata con la libertà dell’altro. Diritti, ma anche doveri, nel rispetto degli altri", ha ricordato il sindaco. "La Costituzione rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza di una comunità – ha aggiunto l’amministrazione comunale –. Nel consegnarvela, la comunità investe i ragazzi di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile. La cerimonia, oltre al grande valore simbolico, è stata una bellissima occasione di condivisione e divertimento, in una meravigliosa atmosfera di convivialità".