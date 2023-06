Costituzione illustrata, rettore e prefetto in visita all’Artistico

Gli allievi del liceo artistico Cantalamessa hanno ricevuto una Costituzione illustrata dalle mani del prefetto Flavio Ferdani e del rettore Unimc John Mccourt. Il volume era stato consegnato dai giovani alle autorità della provincia lo scorso 2 giugno in piazza della Libertà in occasione della festa della Repubblica: nei giorni scorsi il gesto è stato simbolicamente ricambiato, con il prefetto che ha sottolineato il valore estetico delle illustrazioni presenti nel volume a corredo degli articoli, con l’augurio che il progetto sia solo il primo di una serie. Anche il rettore UniMc John Mccourt ha espresso parole di apprezzamento per l’inventiva dei giovani artisti. Alla presenza delle due autorità cittadine e delle classi del triennio dell’istituto, è stato poi proiettato un video realizzato dalla classe 5D, di indirizzo audiovisivo e multimediale. Il filmato illustra dodici princìpi fondamentali della Costituzione italiana ed ha vinto, lo scorso aprile, il premio "Viaggio nella Costituzione", indetto dalla Cisl. Toccanti le parole dei ragazzi, che nel filmato interpretano e danno voce a personaggi di celebri opere d’arte, dai quadri di Manet ai graffiti di Banksy.

Lorenzo Fava