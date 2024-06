"Costretta a prostituirmi dal mio fidanzato"

"Lavoravo come badante ma il mio visto stava per scadere, lui mi ha proposto di lasciare quell’impiego e di andare a lavorare con lui. Siamo andati a convivere, ma poi mi ha proposto di fare la escort. Io ho rifiutato, ma lui mi ha obbligata, faceva pressione sulla mia famiglia e mi minacciava". È il racconto fatto ieri in aula da una 26enne albanese, parte civile con l’avvocato Francesco Mantella, nel processo a carico dell’ex compagno, un 24enne nato in Italia ma di origine albanese, accusato di induzione alla prostituzione e stalking.

La giovane, a settembre del 2020, lo aveva denunciato alla procura e ieri mattina, dinanzi al giudice Francesca Preziosi e al pubblico ministero Stefano Lanari in tribunale a Macerata, ha raccontato i fatti partendo dall’inizio della vicenda, dalla primavera del 2018, quando aveva conosciuto il ragazzo. Con lui era iniziata una relazione. "Siamo andati a convivere – ha riferito –. Mi aveva proposto di smettere di fare la badante e di lavorare con lui, che si occupava di comprare e vendere auto. Mi era scaduto il visto e lui mi diede un foglio. Con quel contratto di lavoro ero andata in un sindacato, per sapere se valeva per regolarizzare la mia posizione, ma mi dissero di no". All’epoca i due abitavano in un appartamento a Civitanova in zona Stadio. "Ero io che pagavo l’affitto – ha aggiunto –, 600 euro al mese. Poi mi ha proposto un altro lavoro, quello di escort. Io ho rifiutato, ma mi ha obbligato perché faceva pressione sulla mia famiglia e mi minacciava". La giovane ha detto che pensava a tutto lui, a farle le foto, a pubblicarle su giornali di annunci e a pagare le inserzioni, quando lei incontrava i clienti, lui aspettava nella stanza accanto e quando sentiva andare via il cliente entrava e prendeva i soldi. "Sugli annunci mi chiamavo Regina ed ero romena. Guadagnavo 300, 400 euro al giorno, per una notte con un cliente anche mille euro – ha ricordato –. Lui mi diceva che sarebbe stato solo per un breve periodo e poi avremmo costruito una famiglia insieme".

Successivamente si erano spostati in un’altra casa a Porto Recanati, ma anche lì sarebbe stata costretta a prostituirsi. Poi però con il lockdown e le restrizioni connesse, gli affari erano diminuiti e lui era andato via. Ma anche dopo la fine della relazione lui avrebbe continuato a perseguitarla, arrivando a minacciarla anche con una pistola scacciacani. L’udienza è stata poi rinviata per ascoltare gli altri testimoni. Anche l’imputato, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli, potrà dare la sua versione.

Benedetta Lombo