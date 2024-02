Costringe un ragazzino di 13 anni a consegnargli i soldi: a processo

Avrebbe preso di mira un gruppo di ragazzini, e avrebbe costretto uno di loro a dargli dei soldi. Per questo ora è sotto processo un maceratese 34enne. Il fatto era successo in città il 29 settembre del 2022. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, aveva notato un gruppetto di ragazzini vicino a una scuola elementare, e avrebbe iniziato a rivolgere loro delle frasi minacciose e insistenti, chiedendo dei soldi. Mostrandosi sempre più nervoso e spazientito perché nessuno aveva nulla da dargli, il 34enne avrebbe seguito uno dei ragazzini, un 13enne, fino al suo palazzo e poi lungo le scale, fermandosi sul pianerottolo di casa sua.

Lì avrebbe continuato a pressarlo per farsi dare dei soldi, urlando e bestemmiando per le scale. Così il 13enne, spaventato, mentre quello lo aspettava di fuori, sarebbe entrato e avrebbe preso quello che aveva, 60 euro, e li avrebbe consegnati al maceratese.

In seguito però il ragazzino aveva parlato con i genitori dell’accaduto, così era partita la denuncia e, in seguito alle indagini, era stato individuato il 34enne, accusato di estorsione. Ieri mattina per l’uomo si è tenuta l’udienza preliminare. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Vincenzo Carusi, il giudice Daniela Bellesi ha rinviato a giudizio l’imputato: il processo si aprirà a febbraio dell’anno prossimo. Il 34ene, difeso dall’avvocato Luca Froldi, in aula potrà dare la sua versione sull’accaduto e respingere le accuse.

p. p.