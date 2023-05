"Costruiamo l’istruzione del futuro": il dialogo tra Nicolini e D’Ambrosio

Un nuovo appuntamento formativo oggi pomeriggio alle 17 organizzato dal Centro Fonti San Lorenzo di Recanati: "Costruiamo la scuola del futuro", un incontro pubblico con Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico dell’I.C. Lozzo Atestino (Padova) che dialogherà con l’assessora (nonché docente dell’Università di Macerata) Paola Nicolini e il pedagogista Stefano Casulli. D’Ambrosio sta compiendo nel suo territorio una piccola-grande rivoluzione scolastica a ogni livello: scuole senza zaino, coprogettazione con i docenti, abolizione dei voti numerici, costruzione di alleanze territoriali, ripensamento completo degli ambienti di apprendimento, riduzione dei compiti a casa. Prima dell’evento pubblico D’Ambrosio parlerà con educatrici, docenti e dirigenti per un confronto di merito sulle pratiche didattiche ed educative dando così continuità al percorso di formazione che molti operatori del territorio stanno svolgendo. L’iniziativa s’inserisce all’interno della rete di alleanze che il Centro Fonti San Lorenzo ha stretto nel territorio attorno a una proposta educativa comunitaria che coinvolge I.C. Gigli e il Comune di Recanati con la collaborazione stretta con l’I.C. Badaloni. In occasione dell’incontro sarà possibile acquistare l’ultimo lavoro di Alfonso D’Ambrosio "Dirigere la scuola. Guida per dirigenti scolastici e insegnanti", libro scritto con Barbara Letteri.