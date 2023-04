Costruire progetti riciclando: due scuole al top

di Barbara Palombi

La scuola elementare Santa Maria Apparente e le classi quarta A e quarta B dell’istituto Silvio Zavatti sono state premiate nell’ambito del contest ’Kids-Campioni di risparmio’, organizzato dal museo del risparmio di Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (Feduf Abi) in collaborazione con As Volley Lube che, per il quarto anno consecutivo, ha legato il mondo dello sport a quello del risparmio. L’iniziativa, nata a supporto dei progetti sociali realizzati nelle scuole primarie, si svolge nell’ambito dei protocolli d’intesa sull’educazione finanziaria per le Marche con la patnreship della Volley Lube che ha fornito l’opportunità di collegare i principi dello sport ai valori dell’educazione finanziaria e dello sviluppo sostenibile. Un’apposita giuria, composta dai membri di MdR, Feduf e Volley Lube, in video conferenza, ha valutato i 52 progetti in gara scegliendo i primi 10 lavori che sono stati premiati con la pubblicazione sul sito di Feduf e MdR. La scuola primaria vincitrice è l’istituto Santa Maria Apparente che riceverà in premio da Feduf un rimborso spese di 1.500 euro per la realizzazione di opere di miglioramento in ambito scolastico. "Vogliamo ringraziare il museo di Intesa Sanpaolo – spiega Giada Rogante, vicepreside della scuola Santa Maria Apparente dove il dirigente scolastico è Edoardo Iacucci –, Feduf e la Volley Lube per questa bellissima iniziativa e tutti i bambini che hanno preso parte al progetto e le insegnanti che li hanno seguiti. Vivamo in un periodo in cui si presta sempre più attenzione alle questioni legate al clima e all’ambiente. È fondamentale educare i bambini sull’importanza di queste tematiche che non possono più essere messe in secondo piano". Gli alunni, coordinati dall’insegnante Maria Carla Bongelli, hanno realizzato dei lavori con materiale di riciclo tra cui fogli di giornale, cartoncini, bottiglie di plastica, barattoli di vetro, colori a tempera e carta velina. "Questo progetto ha consentito ai bambini – conclude la Rogante – di apprendere usando la propria creatività e di arrichire la loro conoscenza sui temi economici e ambientali"."È un riconoscimento importante per noi – dichiara Maurizio Armandini, dirigente scolastico dell’istituto Zavatti – e per gli alunni che hanno partecipato con grande attenzione ed entusiamo a questa iniziativa. Il nostro istituto è da tempo orientato a tematiche ambientali che riteniamo fondamentali. Grazie a questo progetto gli studenti hanno costruito dei manufatti con materiale riciclato imparando e dimostrando come un qualsiasi oggetto possa essere riutilizzato in modo diverso e del tutto nuovo". I giovani alunni, coordinati dalle docenti Melissa Pierangeli e Sabrina Malavolta, hanno ricevuto un trofeo MdR grazie alla realizzazione di un calligramma, una sorta di testo in rima, creato con carta e matite colorate e inserito in un modello di parco giochi ideale, incentrato sul rispetto dell’ambiente.