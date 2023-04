Costruzione post-sisma, una legge regionale per evitare rallentamenti

Una proposta di legge regionale urgente per evitare ulteriori rallentamenti nella ricostruzione del cratere sismico. È quella presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, in accordo con la capogruppo consiliare di Forza Italia Jessica Marcozzi e con l’assessore regionale all’urbanistica Stefano Aguzzi. La proposta di legge fa riferimento all’imminente scadenza dei termini previsti da un’altra legge regionale, la numero 8 del 3 maggio 2018, con cui i Comuni inseriti nel cratere erano tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema di Ret (Regolamento edilizio tipo) entro un termine massimo di cinque anni. "Riteniamo però necessario – interviene Pasqui – prorogare il termine per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, dove la ricostruzione comincia solo adesso ad assumere una dimensione significativa. L’introduzione del nuovo regime normativo rischierebbe di bloccare tutti quei progetti oggi in corso ma elaborati sulla base della vecchia normativa. Oltre a costringere i Comuni ad affrontare una fase di duplice regime per le pratiche vecchie e nuove, aggravando le difficoltà di gestione dell’attività edilizia. In assenza di una proroga, è evidente il rischio di un ulteriore, gravissimo, rallentamento nella presentazione delle pratiche". La proposta di legge propone di prorogare il termine di adeguamento al Ret, per i Comuni inseriti nel cratere, fino al perdurare dello stato di emergenza.