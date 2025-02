"Costumi, richieste tutto l’anno"

"I miei costumi rappresentano fiabe, storie e personaggi di fantasia". Mariana Badulescu, titolare di "Natural Toys" di Civitanova, descrive i costumi di Carnevale in vendita nel suo negozio. "In particolare – aggiunge – vengono qui per travestimenti da principesse, cowboy o indiani. Sono costumi che vendo bene o male tutto l’anno, perché vengono utilizzati anche in occasione di feste a tema e compleanni. Poi, dopo i dieci anni, cercano i personaggi di cartoni animati e giochi di cui tuttavia non dispongo. La mia offerta si concentra essenzialmente su giochi educativi. In settimana potrebbe esserci un aumento delle richieste in vista di domenica".