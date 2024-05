Cous cous con il parmigiano, in scena la commedia degli studenti di arabo

"Cous Cous con il parmigiano" è il titolo della commedia teatrale in scena oggi alle 18 nell’aula magna dell’Ite Gentili in via Cioci, in cui reciteranno gli studenti del corso di lingua araba del dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Macerata. Lo spettacolo è in lingua araba ma gli spettatori potranno seguire la trama tradotta in italiano leggendo il testo sul loro smartphone mediante un qr code fornito all’ingresso. Autore del testo è Samy Ahmed Ibrahim Ahmed, docente di madrelingua araba laureato in giornalismo all’Università di Al Azhar al Cairo. La regia è a cura della professoressa di lingua e traduzione araba Kalthoum Ben Soltane, e dello stesso Ahmed. Lo spettacolo è alla sua terza edizione. L’ingresso è gratuito.