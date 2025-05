Covatta apre il festival. Edunova

Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta gremito per l’apertura di Edunova Humans in Tech, il festival che esplora il rapporto tra educazione e innovazione digitale. Sul palco, il celebre Giobbe Covatta affiancato da Andrea Caimmi ha incantato la platea con "Tu, Nao ed Io", uno spettacolo ironico e profondo scritto dal regista e artista Paolo Consorti. Covatta ha guidato il pubblico in una riflessione pungente sull’uomo, sulla tecnologia e sull’inesorabile bisogno di reinventarsi, alternando sorrisi e spunti di riflessione e conquistando adulti e ragazzi.

Il festival entrerà nel vivo oggi e domani con attività gratuite pensate per bambini, ragazzi, genitori e docenti nei luoghi simbolo della città alta: lo Spazio multimediale San Francesco, la chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, la primaria Sant’Agostino nel palazzo Frisciotti Stendardi e naturalmente il teatro Annibal Caro. Esperti di fama nazionale offriranno spunti di riflessione e approfondimenti. Ci saranno laboratori interattivi e workshop pratici, che permetteranno ai partecipanti di sperimentare la centralità dei saperi umanistici attraverso cinema e scrittura creativa, web radio, web Tv, podcast, progettazione di un manifesto, e di esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie con attività di robotica, programmazione, intelligenza artificiale e virtual reality. Non mancheranno tavole rotonde e dibattiti aperti al pubblico, che favoriranno il confronto di idee e la condivisione di esperienze, spaziando da focus di carattere didattico ad approfondimenti sulle dinamiche emotive con psicologi e neuropsichiatri.