Covatta, magìe, comicità e teatro dialettale

Sette appuntamenti tra comicità, magia e anche atmosfere shakespeariane. Tutto questo al teatro Gasparrini di Appignano dove, da domenica, si alzerà il sipario su una "nuova stagione variegata con appuntamenti di rilevanza sociale e culturale, studiati per creare un ambiente inclusivo che favorisca la partecipazione dei nostri concittadini di tutte le età", come ha spiegato il sindaco Mariano Calamita.

Si comincia appunto domenica, alle 17.30, con lo spettacolo della Compagnia filarmonico Drammatica Cfd " Fa quello che lù prete dice non quello che lù prete fa" di Giancarlo Verdicchia, diretto da Fabio Campetella. Il dialetto con tutte le sue sfumature del territorio sarà protagonista anche il 5 maggio alle 17.30 con lo spettacolo "O’ corriere espresso", messo in scena dalla Compagnia teatrale "Briciole D’arte" di Montefano. Tra gli appuntamenti più attesi, il 17 febbraio alle 21.15, lo spettacolo "Apparis Scomparis" il nuovo show di magia e comicità di Andrea Paris, dove il noto attore e mago coinvolgerà il pubblico con prestidigitazione e mentalismo in un’escalation di ritmo e di comicità. Il 3 marzo, alle 17.30, il teatro sarà dedicato interamente alle bambine e ai bambini con lo spettacolo " Arrivi e Partenze - Ovvero storie in valigia" messo in scena dal Teatro giovani teatro Pirata di Jesi che da più di 30 anni opera su tutto il territorio nazionale nell’ambito del Teatro educazione e Teatro ragazzi con numerosi riconoscimenti. Una narrazione per i più piccoli ideata e portata in scena da Gianfrancesco Mattioni attore storico del Teatro Pirata. Il 16 marzo, alle 21.15, Matteo Canesin presenterà: "Edmund Kean - Genio e Sregolatezza" il monologo che rievoca la figura di Edmund Kean, stella del teatro inglese tra il secondo Settecento e il primo Ottocento e che descrive la sua esistenza attraverso Shakespeare entrando nell’essenza dell’essere umano attraverso un vortice di emozioni estreme. Lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dal vivo del maestro Lucio Matricardi. Il 13 aprile, alle 21.15, il palcoscenicosi aprirà su "Scoop – Donna sapiens" il nuovo spettacolo di Giobbe Covatta che vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo. La rassegna si chiuderà il 18 maggio, alle 21.15 con la serata di solidarietà "Insieme per la Pandas" la Conferenza-concerto in beneficenza a favore dell’associazione Pandas Italia che si occupa dei bambini colpiti da disturbi neurologici e psichiatrici, indotti da reazione autoimmune. Info al 392.0777456 o via mail a glistronati@hotmail.com.