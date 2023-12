Covid: 36 nuovi contagi al giorno, ricoveri in crescita

I numeri dell’ultimo bollettino dell’Osservatorio epidemiologico regionale, pubblicato ieri, confermano una diffusa circolazione del Covid 19, anche se nelle Marche l’incidenza dei casi per 100mila abitanti è in lieve diminuzione (da 72,94 a 71,01). I ricoveri sono in deciso rialzo: alla data del 5 dicembre erano 247, ora sono passati a 285 (cinque dei quali in terapia intensiva), il tasso di positività (il numero dei tamponi positivi in rapporto al totale di quelli processati), è salito dal 56,49% al 58,31%. Rispetto alla settimana precedente, il numero complessivo dei nuovi contagi è passato da 1.514 a 1.534, in provincia di Macerata da 258 a 253, con una media di 36 contagi al giorno. Proprio per cercare di contenere la circolazione del virus, questa mattina a Piediripa, dalle 9 alle 14, negli ambulatori di via Annibali 31L, ci sarà l’open day, per la somministrazione del vaccino senza prenotazione. "La vaccinazione – ricorda l’assessore regionale Saltamartini - protegge chi la riceve e riduce notevolmente il rischio di sviluppare forme gravi della malattia. E’ particolarmente consigliata ai soggetti anziani (over 65) e fragili, ma è importante l’adesione estesa al fine di ridurre la circolazione dei virus. Le Ast hanno anche provveduto a potenziare le sedute nei Servizi Vaccinali, prenotabili tramite Cup".