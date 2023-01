Covid addio, i cinema tornano a riempirsi

di Chiara Gabrielli

Dopo due anni di pandemia, restrizioni e distanziamenti, il più bel film per i gestori delle sale e multisale è stato quello che ha visto protagonista il pubblico: le festività natalizie, le prime nel segno della normalità, hanno segnato un ritorno di massa al cinema. Ormai pochissime le mascherine tra gli spettatori. Tutti hanno voglia di godersi un momento spensierato, come ai vecchi tempi: e finalmente i gestori possono tirare un sospiro di sollievo. Anche il Multiplex 2000 di Piediripa ha visto un grande afflusso. Il titolare Marcello Perugini, che si dichiara molto soddisfatto dei numeri di queste festività natalizie, tiene a sottolineare che però "non siamo ancora tornati ai livelli pre Covid, niente a che vedere con i dati del 2019, però ci stiamo avvicinando grazie anche alla qualità dei film, mi riferisco in particolare all’uscita di ‘Avatar 2-La via dell’acqua’, un film che solo in Italia ha già incassato 37 milioni di euro. È già un grande successo, come tutti i film di Cameron, del resto, basta pensare a Titanic o anche al primo Avatar". Il nuovo film di Cameron ha fatto totalizzare 11mila presenze in tre settimane al multisala di Piediripa, numeri altissimi per entrambe le versioni (standard o in 3D). "Sarà possibile vedere Avatar fino a fine gennaio – spiega Perugini –. La sorpresa poi è stato il film Le otto montagne, stiamo già a 3.800 presenze in due settimane, Il grande giorno di Aldo Giovanni e Giacomo 1.700". Numeri che mostrano un’importante ripresa: "Siamo soddisfatti – dice Perugini –, anche se gli analisti prevedono che il pieno ritorno alla normalità dei cinema sarà solo nel 2024. Stiamo ancora sotto a livello di spettatori, ma più passa il tempo e più recuperiamo. Forse nel 2023 ci avvicineremo di molto perché ci sono molte uscite importanti". Andare al cinema non è solo la curiosità per il film che si sceglie: "Viene visto come un momento di aggregazione e di condivisione di sentimenti ed emozioni, sia per famiglie che per ragazzi – fa notare Perugini –. Un fatto importante infatti è aver attratto un pubblico trasversale. Se l’offerta è variegata, arrivano tutte le fasce di età, non sono tornate solo le famiglie ma anche i pensionati. Rispetto al pre pandemia, poi, abbiamo constatato che gli spettacoli pomeridiani anche infrasettimanali funzionano. Una volta si andava a cena e poi al cinema, ora di solito si opta per il contrario". Non ci sono più restrizioni, si sente: "In pochissimi ormai mettono la mascherina in sala. Ci siamo lasciati alle spalle il Covid e le produzioni di film stanno aumentano, tutto fa ben sperare per il futuro".