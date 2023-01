Covid: ancora un netto calo di contagi e ricoveri, dimezzate le persone in quarantena

Per scaramanzia meglio non dirlo troppo forte e meglio aspettare ancora un po’. Tuttavia i dati di ieri del bollettino settimanale del Servizio Sanità della Regione indicano che nelle Marche l’epidemia da Covid continua a regredire in modo deciso. Se dal 13 al 19 gennaio i nuovi contagi sono stati 1.203 (su 3.743 tamponi processati), dal 20 al 26 gennaio sono diminuiti a 693 (su 2.804 tamponi processati), 510 in meno. L’incidenza dei casi per 100mila abitanti, che già sette giorni fa aveva registrato un notevole calo, passando 130,92 a 79,99, è in ulteriore discesa, fino a 46,8. Il tasso di positività nella settimana è sceso dal 32,1% al 24,7%. Nuovo significativo calo anche dei ricoveri, passati da 98 a 80, 18 in meno: 3 in terapia intensiva (erano 2), 4 in terapia semi intensiva (stabili) e 73 nei reparti non intensivi (erano 92). Stabili (15) i pazienti Covid in pronto soccorso. Nell’ultima settimana sono stati registrati altri 12 decessi correlati al Covid, uno in più rispetto ai sette giorni precedenti. Quasi dimezzato il numero delle persone in quarantena, passate da 1.501 a 795, 706 in meno (in provincia di Macerata sono passate da 325 a 197, 128 in meno. I dati pubblicati ieri, e riferiti al 26 gennaio, dicono che in questo giorno sono stati processati 368 tamponi. I casi positivi sono 89 (il 24,1%): 8 in provincia di Pesaro – Urbino, 32 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Macerata, 20 in provincia di Fermo, 11 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione. Due i morti nel solo 26 gennaio. Insomma, i numeri dicono l’epidemia sembra prossima alla fine, anche se qualcuno prevede un’impennata entro i prossimi quindici giorni. Incrociamo le dita.

f. v.