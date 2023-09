Covid, arrivati i vaccini: "Priorità ai pazienti fragili"

Sono in distribuzione i nuovi vaccini anti-Covid 19, più efficaci nella protezione dalle ultime varianti: sono state consegnate alla nostra regione 14.400 dosi per gli adulti e 4.800 dosi per bambini tra i 5 e i 12 anni. Lo fa sapere l’assessore regionale Filippo Saltamartini. Il richiamo prevede una dose con valenza 12 mesi. "In caso di carenza di dosi si darà priorità ad over 80, ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, agli operatori sanitari e sociosanitari", aggiunge l’assessore. Il vaccino ha una valenza di 12 mesi. La dose di richiamo va effettuata a 6 mesi dall’ultima dose o dall’ultima infezione. Se per valutazione clinica andasse anticipato, va considerata una distanza di almeno 3 mesi dalla dose più recente. È prevista una singola dose anche per coloro che non sono mai stati vaccinati. Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni invece ne sono previste 3. I vaccini saranno somministrati da medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, negli ambulatori e strutture vaccinali dei Servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle Ast con prenotazione tramite Cup, e nelle farmacie aderenti. "Inoltre partirà il 12 ottobre la campagna antinfluenzale – prosegue l’assessore –. I vaccini saranno somministrati da medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, ma anche negli ambulatori dei servizi di igiene e sanità dei dipartimenti di prevenzione delle Ast e in questo caso vanno prenotati tramite Cup, e infine nelle farmacie che aderiscono alla campagna". "La vaccinazione è raccomandata a persone di età pari o superiore ai 60 anni, ai soggetti fragili e ai familiari o contatti stretti, agli ospiti delle strutture per anziani e lungodegenza, alle donne in gravidanza e post partum, agli operatori sanitari e socio-sanitari, per l’anti-influenzale sono previste anche alcune categorie di lavoratori come forze dell’ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue" ricorda Saltamartini. Per i più piccoli sarà possibile la somministrazione del vaccino antinfluenzale spray nasale.