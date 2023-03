Covid: chiudono i centri vaccinali, si torna negli ambulatori territoriali

Dopo il crollo, la discesa è lenta. E anche con qualche lieve rimbalzo. Ma non c’è dubbio che ormai la pandemia da Covid sia in fase di esaurimento. Non a caso da lunedì prossimo, nell’Ast di Macerata cambieranno le sedi dove sarà possibile vaccinarsi: si chiudono i centri vaccinali che erano stati allestiti per il Covid e si torna negli ambulatori ordinari del Servizio Igiene e sanità pubblica dislocati sul territorio. Nello specifico, a Civitanova in via Ginocchi nel quartiere San Giuseppe, a Piediripa in via Annibali 31L, e a Camerino nell’ospedale Santa Maria della Pietà. (Per prenotarsi è necessario collegarsi al link: https:www.regione.marche.itEntra-in-RegioneVaccini-CovidPrenotazioni).

Come detto, il numero dei contagi continua a calare. Se nella settimana dal 17 al 23 febbraio sono stati registrati 535 nuovi casi positivi su un totale di 2.423 tamponi processati, con un tasso di positività del 22%, nei sette giorni successivi, dal 24 febbraio al 2 marzo, i contagi sono stati 481, 54 in meno, su un totale di 2.202 tamponi processati, con un tasso di positività del 21,8%. L’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti scende da 35,57 a 31,98. C’è una lieve ripresa dei ricoveri, che passano da 40 a 45: nessun paziente in terapia intensiva, solo uno in terapia semi intensiva e 44 nei reparti non intensivi, ad evidenziare che – comunque – i casi gravi sono quasi inesistenti. Quattro i pazienti Covid in pronto soccorso, cinque i morti nell’ultima settimana (in quella precedente erano sei). Il numero delle persone in quarantena è passato da 605 a 617, 12 in più, un lieve rialzo che non inverte la tendenza di fondo alla diminuzione registrata nelle ultime settimane (in provincia di Macerata sono passate da 111 a 120, 9 in più). Gli ultimi dati, riferiti al 2 marzo, dicono che in questo giorno sono stati processati 337 tamponi. I casi positivi sono 56 (il 16,6%): 11 in provincia di Pesaro Urbino, 25 ad Ancona, 6 a Macerata, 5 a Fermo, 6 ad Ascoli e 3 fuori regione.

Franco Veroli