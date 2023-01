Covid, disponibile il nuovo vaccino E arriva la terza dose per i bambini

Dalle 10 di oggi è possibile fare la terza dose di vaccino contro il Covid anche per i bambini nella fascia d’età 5-11 anni (compresi), raccomandata – in particolare – per quelli che si trovano in condizioni di fragilità, tali da esporli allo sviluppo delle forme più severe di infezione. La Commissione tecnico-scientifica di Aifa, infatti, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato la formulazione OriginalOmicron BA.4-5 (%5 microgrammi) del vaccino Comirnaty come dose di richiamo per questa fascia d’età. La Regione raccomanda, soprattutto ai pediatri di libera scelta, l’offerta della vaccinazione ai soggetti fragili. Le vaccinazioni possono essere effettuate anche nelle strutture individuate dai distretti sanitari per la popolazione pediatrica, che in provincia sono: a Civitanova (Centro spedizionieri), Macerata (Centro vaccinale di Piediripa), Camerino (Spazi comunali in località Vallicelle) e Matelica (ex hotel Agip in via Merloni 8). Sempre oggi, arriva nei punti vaccinali delle Marche un altro tipo di vaccino anti Sars-CoV-2 rispetto a quelli a mRNA, il VidPrevtyn Beta (Sanofi), un vaccino a base proteica contenente una versione della proteina spike che si trova sulla superficie della variante Beta del virus Sars-CoV-2 e un "adiuvante", una sostanza per aiutare a rafforzare le risposte immunitarie al vaccino. Le modalità di prenotazione restano le stesse utilizzate finora per la campagna vaccinale ( sul portale di Poste italiane) e sarà possibile farne richiesta al personale sanitario presente. "Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini –, di un vaccino creato e sviluppato completamente in Francia, e che può essere utilizzato come dose di richiamo in adulti che hanno precedentemente ricevuto un vaccino anti-Covid-19 a base di mRna o a vettore adenovirale".

f. v.