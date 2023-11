Covid e influenza, 15mila vaccini nelle farmacie

Sono più di 10mila i vaccini Covid e oltre 5mila quelli antinfluenzali somministrati in poche settimane nelle farmacie delle Marche. "È importante vaccinarsi contro l’influenza, ma anche contro le nuove varianti del Covid e le due vaccinazioni si possono eseguire anche contemporaneamente – spiega Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche –. Questa nuova campagna vaccinale, attivata con immediatezza dalla Regione Marche, conferma il contributo prezioso che le farmacie di comunità assicurano nel sostenere un’ennesima azione di prevenzione e sanità pubblica: sono state più di 10mila le dosi utilizzate nelle farmacie del nuovo vaccino anti Covid a mRNA, adattato alle nuove varianti e oltre 5mila quelle per l’antinfluenzale. Di anno in anno cresce l’apprezzamento dei cittadini nei confronti dei farmacisti vaccinatori, è riconosciuta la professionalità dell’operatore, ma anche la tranquillità e comodità della farmacia vicino a casa o al posto di lavoro". "È basilare condurre una corretta informazione sui vaccini – aggiunge Ida Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata – soprattutto nei confronti di soggetti a rischio. In provincia di Macerata lo stiamo facendo con impegno e volontà di essere vicini alle persone fragili e agli anziani".