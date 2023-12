Covid e influenza: prenotazioni per i vaccini

Vaccini Covid e antinfluenzale, da lunedì sarà possibile prenotarli alla farmacia comunale di via Dante Alighieri, negli orari di apertura. Sempre la stessa farmacia si eseguono tamponi Covid a 5 euro per minori, 10 euro per adulti e, da questa settimana, anche tamponi per lo streptococco al costo di 6 euro. "Si conferma - sottolinea Atac, società proprietaria delle farmacie comunali - la funzione sociale dell’azienda con prezzi calmierati. Pur svolgendo questa attività di vaccinazione e tamponi la farmacia non si fermerà nella normale attività di servizi come Holter pressorio, Holter Cardiaco e elettrocardiogramma".