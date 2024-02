Covid Hospital. Il Pd: continuo spreco di soldi

Una Tac inutilizzata, che insieme ad altro materiale sanitario è ancora parcheggiata nel Covid Hospital chiuso dal giugno 2021, ma per il quale la Regione paga ancora 24.000 euro al mese di utenze. E poi l’accusa di incapacità alla Regione, all’assessore alla sanità Filippo Saltamartini e al direttore sanitario della Ast maceratese, Daniela Corsi, al consigliere regionale di FdI Pierpaolo Borroni. Tutto concentrato in una conferenza stampa convocata dal Pd, presenti Romano Carancini, consigliere regionale, Francesco Micucci, consigliere comunale, Giulio Silenzi, dell’assemblea nazionale Pd, nel giorno in cui il partito ha depositato in Regione un’interrogazione sul caso. "Lasciare una Tac Slice 128 inutilizzata è qualcosa di cui bisognerebbe interessare la Corte dei Conti. Un macchinario importante per la diagnostica, per abbattere le liste d’attesa, ma il governo regionale è indifferente ai problemi di salute dei cittadini", attacca Carancini. E indica le responsabilità: "Se questo può succedere è per colpa del direttore DanIela Corsi e e della chimica negativa con l’assessore Saltamartini. Insieme stanno portando allo sfascio la sanità maceratese che era un modello. Borroni? Uno capace di dire tutto e il suo contrario. Fa gli interessi di Civitanova o si accontenta di fare il cane da guardia che dorme?".

Elenca poi le spese della Regione per le utenze mensili del Covid Hospital nonostante sia chiuso: 24.000 euro di cui 14.000 per il riscaldamento e 10.000 per l’elettricità. Silenzi ricostruisce le date delle "promesse della destra e di Borroni per ricollocare la Rac. Il Covid Hospital è chiuso dal giugno 2021, sono trascorsi due anni e mezzo con la destra che governa dal settembre 2020, ma tutto è fermo e non si è mosso nulla fino alla mia denuncia. Poi, nel settembre 2023 Borroni dice che avrebbero risolto in qualche settimana e sono passati altri mesi e adesso ci fa sapere che per collocarla c’è bisogno di lavori e ancora di un anno. Prima non lo sapevano? Sono incapaci di governare e programmare e che non tirino fuori la solita storia che la colpa è di altri. Questo scandaloso ritardo è tutto in capo alla destra di Acquaroli". Micucci punta l’attenzione sul comodato d’uso tra Comune di Civitanova e Regione per l’utilizzo del Covid Hospital fino al termine dell’emergenza sanitaria, contratto scaduto il 31 marzo 2023: "In tutti questi mesi cosa ha fatto il sindaco per interloquire con la Regione e tornare in possesso dell’immobile?. Quella è l’ex fiera, ma viene tenuta in stand-by così come le sue potenzialità non vengono sfruttate e si sta perdendo un altro anno di tempo. Nel frattempo né la Tac né la fiera sono a disposizione dei cittadini".