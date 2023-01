Covid: i contagi si attenuano e c’è un forte calo dei ricoveri

Continua, e in modo deciso, il calo dei contagi da Covid nelle Marche. I dati diffusi ieri dal bollettino settimanale del Servizio Sanità della Regione fotografano una situazione – pur con tutte le cautele necessarie - in netto miglioramento. Se dal 6 al 12 gennaio i nuovi contagi sono stati 1.969 (su 5.122 tamponi processati), dal 13 al 19 gennaio sono scesi a 1.203 (su 3.743 tamponi processati), 766 in meno. L’incidenza dei casi per 100mila abitanti, che già sette giorni fa aveva registrato un notevole calo, passando da 255,98 a 130,92, è ulteriormente diminuita, crollando a 79,99. Il tasso di positività nella settimana è sceso dal 38,4% al 32,1%. E continuano a calare anche i ricoveri, passati da 119 a 98, 21 in meno: 2 in terapia intensiva (erano 3), 4 in terapia semi intensiva (stabili) e 92 (- 20) nei reparti non intensivi (erano 112). Sostanzialmente stabili (da 16 a 15) i pazienti Covid in pronto soccorso. Nell’ultima settimana sono stati registrati altri 11 decessi correlati al Covid, anche questo un dato in diminuzione rispetto ai 15 morti della settimana precedente. Crolla il numero delle persone in quarantena, passate da 4.779 a 1.501, 3.278 in meno (in provincia di Macerata sono passate da 1.148 a 325, ben 823 in meno. I dati pubblicati ieri, e riferiti al 19 gennaio, dicono che in questo giorno sono stati processati 487 tamponi. I casi positivi sono 155 (il 31,8%): 36 in provincia di Pesaro – Urbino, 51 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Macerata, 19 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione. Due i morti nel solo 19 gennaio.

f. v.