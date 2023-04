Covid: lieve ripresa dei contagi dopo settimane di continuo calo

Nelle Marche la Pasqua porta con sé anche una sgradita sorpresa. Si registra, infatti, una - sia pur lieve - ripresa dei contagi da Covid. Per carità, siamo sempre su numeri estremamente bassi, però tutti, tranne quelli della quarantena, sono in ascesa, dopo settimane di continuo calo. E c’è chi scommette che i positivi siano anche di più: non pochi, infatti, hanno sintomi influenzali, come un semplice raffreddore o mal di gola: ma tali li considerano, e non fanno il tampone. Molte volte, in realtà, è il Covid che torna, anche se – per fortuna - non fa più paura, visto che è decisamente meno ’aggressivo’ rispetto a tre anni fa.

Dal 24 al 30 marzo i contagi sono stati 251, su un totale di 1.758 tamponi processati, con un tasso di positività nella settimana del 14,2%. Nell’ultima settimana, dal 31 marzo al 6 aprile, i nuovi contagi sono stati 286 (35 in più) su un totale di 1.671 tamponi processati, con un tasso di positività del 17,1%, in crescita di tre punti. L’incidenza per 100mila abitanti, che nella settimana precedente era scesa da 20,88 a 16,69, torna a crescere fino a 19,02. Il numero dei ricoveri torna a salire, passando da 24 a 27: uno in terapia intensiva e 26 in reparti non intensivi. Sono due, invece (uno in meno) in tutta la regione, i pazienti Covid in pronto soccorso. Purtroppo ci sono stati altri 5 decessi correlati al Covid. L’unico numero in discesa è quello delle persone in quarantena, passato da 349 a 273 (76 in meno).

Gli ultimi dati, riferiti al 6 aprile, dicono che in questo giorno sono stati processati 218 tamponi. I casi positivi sono 38 (il 17,4% rispetto all’11,7% del 30 marzo): 3 in provincia di Pesaro Urbino, 15 in provincia di Ancona, 9 in provincia di Macerata, 4 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli Piceno. Nello stesso giorno è stato registrato anche un decesso.

f. v.