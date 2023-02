Nelle Marche c’è una lieve ripresa dei contagi da Covid, come pure dell’incidenza, ma i ricoveri sono ancora in forte calo e diminuiscono le persone in quarantena. Questo il quadro che emerge dal Bollettino settimanale del Servizio sanità della Regione pubblicato ieri. Se dal 20 al 26 gennaio i contagi sono stati 693 (su 2.804 tamponi processati), dal 27 gennaio al 2 febbraio sono saliti a 799 (su 2.972 tamponi processati, 168 in più rispetto alla settimana precedente), 106 in più. L’incidenza dei casi per 100mila abitanti, sette giorni fa aveva registrato un notevole calo, passando da 79,99 a 46,8, registra una lieve crescita che la porta a 53,13. Il tasso di positività nella settimana torna a salire, dal 24,7% al 26,8%. Continua – e in modo più marcato – la discesa dei ricoveri, passati da 80 a 57, 23 in meno: 1 in terapia intensiva (erano 3), 4 in terapia semi intensiva (stabili) e 52 nei reparti non intensivi (erano 73). In calo da 15 a 4 i pazienti Covid in pronto soccorso. Nell’ultima settimana sono stati registrati altri 11 decessi correlati al Covid, uno in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Il numero delle persone in quarantena scende da 795 a 738, 57 in meno (in provincia di Macerata sono passate da 197 a 195). I dati pubblicati ieri, e riferiti al 2 febbraio, dicono che in questo giorno sono stati processati 712 tamponi. I casi positivi sono 222 (il 31,1%): 24 in provincia di Pesaro – Urbino, 52 in provincia di Ancona, 88 (il numero più alto) in provincia di Macerata, 18 in provincia di Fermo, 28 in provincia di Ascoli e 12 fuori regione. Due i morti nel solo 2 febbraio. E’, insomma, un quadro in chiaroscuro che – però – al momento non può dirsi tale da invertire la tendenza di fondo che da tempo ha visto arretrare il virus ai minimi termini. Certo è che vale la pena essere prudenti e mantenere sempre una certa attenzione.