Covid: mattinata di vaccinazioni

Domani, nei locali in piazza del Borgo a Porto Recanati, sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19, dalle ore 10 alle 13, previa prenotazione tramite il sito istituzionale del Comune. "Sarà possibile somministrare la terza e quarta dose (seconda dose booster) a soggetti over 12 – spiega il sindaco Andrea Michelini - e anche la quinta dose (terza dose booster) a over 80 e a quelli over 60 con patologie pregresse. Il requisito essenziale per questi soggetti al fine della somministrazione della quartaquinta dose è che siano trascorsi almeno 120 giorni dall’inoculazione della terzaquarta dose o da ipotetica infezione Covid. Verrà somministrato il vaccino Pfizer aggiornato alle varianti Ba.4Ba.5. A somministrare il vaccino saranno i medici di medicina generale che operano nel territorio comunale che si sono resi disponibili".