Covid: meno contagi e netto calo dei ricoveri

Nelle Marche la diminuzione dei contagi da Covid in atto da diverso tempo parla chiaro. E i dati diffusi ieri dal Servizio sanità della Regione confermano questa tendenza, con un significativo calo dei ricoveri. Incrociando le dita, sembra proprio che ci stiamo lasciando la pandemia alle spalle. Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, i contagi sono stati 481, dal 3 al 9 marzo sono diminuiti a 401, 80 in meno, su un totale di 2.154 tamponi processati, con un tasso di positività del 18,6% (nei sette giorni precedenti era il 21,8%). L’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti scende da 31,98 a 26,66. I ricoveri segnano un netto calo, passando da 45 a 33: nessun paziente in terapia intensiva, solo uno in terapia semi intensiva e 32 nei reparti non intensivi. Insomma, ci si infetta di meno e anche quando questo accade il decorso della malattia è assai meno grave rispetto a quanto accaduto in passato. Scende anche il numero dei pazienti Covid in pronto soccorso, da 4 a 2. Purtroppo ci sono stati altri 5 decessi correlati al Covid. Una situazione comunque in deciso miglioramento, alla quale si contrappone, nell’ultimo periodo, l’elevato numero di casi di influenza e di altre malattie infettive (varicella e scarlattina). In forte calo anche il numero delle persone in quarantena, passate da 617 a 454, 163 in meno (83, 37 in meno, quelle in provincia di Macerata). Gli ultimi dati, riferiti al 9 marzo, dicono che in questo giorno sono stati processati 339 tamponi. I casi positivi sono 60 (il 17,6%): 9 in provincia di Pesaro – Urbino, 30 in provincia di Ancona, 11 in provincia di Macerata, 4 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 2 fuori regione. Registrato anche un morto.

Franco Veroli