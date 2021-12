Macerata, 15 dicembre 2021 - Nell’ultima settimana sono 37 i comuni delle Marche che hanno fatto registrare più di dieci nuovi contagi e un tasso di incidenza superiore a 200 per 100mila abitanti. Quattro sono quelli della provincia di Macerata. I dati peggiori sono quelli di Montecosaro, al 12° posto della classifica regionale, in cui ci sono stati 27 nuovi contagi ed è stata registrata un incidenza di 367,20 per 100mila abitanti.

Seguono, al 29° posto, Porto Recanati, con 29 casi e un’incidenza di 232,56; al 32° Recanati, con 48 casi e un’incidenza di 227,12; al 34° posto Camerino, con 15 casi e un’incidenza di 224,69. A Porto Recanati, l’aumento dei casi sarebbe legato, in parte, a una festa di matrimonio che si è tenuta nei giorni scorsi, alla quale ha partecipato un’invitata risultata poi positiva, che avrebbe contagiato altre persone.

Una situazione, quella dell’aumento dei contagi, alla quale si sta rispondendo soprattutto premendo il piede sul pedale dell’accelerazione vaccinale, che continua a vedere numeri in crescita, secondo una tendenza ormai consolidata: tante terze dosi, ma anche tante prime somministrazioni.

Nelle circa duemila somministrazioni quotidiane dei diversi punti vaccinali dell’Area Vasta 3, le prime dosi rappresentano circa il 10% del totale, cioè circa 200 al giorno. Questo significa che la quota di soggetti non vaccinati, che cioè non hanno ricevuto neppure una dose, sia va via via riducendo, con indubbie positive conseguenze.

Intanto ieri l’epidemia ha evidenziato un nuovo aumento dei ricoveri, anche se più lieve rispetto a lunedì. Negli ospedali della nostra provincia ci sono 14 pazienti Covid: tre in area semi intensiva e tre al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, due in area semi intensiva e sei al pronto soccorso di Civitanova. Il numero delle persone in quarantena è passato da 2.303 a 2.139, 164 in meno, 38 delle quali sono operatori sanitari.

A livello regionale sono stati eseguiti 7.632 tamponi, 4.421 dei quali nel percorso diagnostico e 3.211 nel percorso guariti. I casi positivi sono 518: 96 in provincia di Pesaro, 231 ad Ancona, 56 a Macerata, 72 a Fermo, 45 nel Piceno e 18 residenti fuori regione. Il tasso di positività si attesta all’11,7% rispetto al 14,2% del giorno precedente, mentre l’incidenza per 100mila abitanti continua a salire, da 205,60 a 212,73. La maggior parte dei nuovi contagi continua a concentrarsi nelle fasce di età 25-44 anni (151) e 45-59 anni (129). Sono invece 100 i contagi da 0 a 18 anni, un terzo dei quali concentrati nella fascia 6-10 anni (33). Il numero dei ricoverati passa da 159 a 163, 36 dei quali – uno in più – in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare passano da 6.044 a 6.054, 10 in più, mentre il totale dei positivi passa da 6.203 a 6.217, 14 in più. Le persone in quarantena passano da 11.972 a 12.349, 377 in più. Purtroppo ci sono da registrare altri due morti, un uomo di 73 anni di Fano e un 61enne di Senigallia.