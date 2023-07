Covid oramai alle spalle: solo 4 nuovi contagi

Nelle Marche, nel giugno 2022 sono stati registrati 27.375 contagi al Covid 19, balzati a 74.738 nel successivo mese di luglio. Quest’anno a giugno i contagi sono stati 533 e nella prima metà di luglio sono 150: vista la tendenza a fine mese non arriveranno neanche a 300. I numeri parlano chiaro: la partita con il virus che per tre anni ha imperversato in tutta la regione (719. 408 contagi e 4.444 morti alla data di ieri) e in provincia (143.318 contagi e 797 morti) è oramai chiusa.

Nella settimana dal 6 al 13 luglio, i nuovi casi positivi sono stati 82 su 1.184 tamponi processati (il 6,9%), l’incidenza è 3,46 per 100mila abitanti, praticamente irrilevante. Nell’intera settimana in provincia di Ancona i nuovi positivi sono stati 35, in quella di Ascoli Piceno 13, in quella di Pesaro Urbino 13, in quella di Macerata 11, in quella di Fermo 3, 7 quelli fuori regione. L’ultima rilevazione di venerdì si è fermata a 4 nuovi casi su 162 tamponi processati in tutte le Marche, pari al 2,4%. Restano quattro ricoverati, tutti in reparti non intensivi, ma è facile capire che da qui a pochi giorni non ne avremo più.

Le persone in quarantena sono complessivamente 117, gran parte delle quali concentrate nella sola provincia di Ancona, mentre nel Maceratese se ne contano appena 10. In questo contesto, però, c’è da registrare ancora un decesso correlato al Covid-19, riferito a persona fragile, avanti con gli anni e con patologie pregresse. In conclusione, anche quest’ultimo bollettino conferma che oramai la pandemia può essere considerata alle spalle.

f. v.