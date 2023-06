Covid ridotto ai minimi termini: appena 7 ricoverati

Nelle Marche il virus ancora circola, ma ormai la sua presenza è ridotta all’irrilevanza. I nuovi positivi al Covid, nell’ultima settimana, dal 9 al 15 giugno, sono 142, esattamente la metà di quelli registrati quindici giorni fa, quando erano 284. Ancor meglio la situazione per quanto riguarda i ricoveri, visto che sono scesi da 20 a 7, tutti in reparti non intensivi, e c’è un solo paziente Covid in pronto soccorso. Dati che trovano corrispondenza nell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, passata dal 18,88 al 9,44. Le persone in quarantena sono 222 in tutta la Regione, rispetto alle 345 di due settimane fa, 26 quelle in provincia di Macerata (erano 50). Alla discesa in atto da tempo, ovviamente, con il cambio di clima e l’imminente arrivo dell’estate, condizioni sfavorevoli al virus, i contagi calano ancor più, e più velocemente. Nonostante questo il Covid ha fatto un’altra vittima. L’ultima rilevazione, riferita al 15 giugno, ci dice che in questo giorno i nuovi contagi in regione sono stati appena 15: uno un provincia di Pesaro Urbino, 7 ad Ancona, 4 a Macerata, uno a Fermo e Ascoli e uno fuori regione. Nelle prime due settimane di giugno nelle Marche i nuovi positivi sono 328: insomma, a quanto pare possiamo davvero dire addio al Covid.

f. v.