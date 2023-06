Crac Banca Marche, aumenta l’indennizzo ai risparmiatori beffati

Aumenta l’indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori per gli azionisti della Banca Marche spa. L’avvocato Paola Formica dell’associazione Adusbef – delegazioni di Macerata dà conto dell’ennesimo colpo di scena nella storia degli indennizzi. La Camera dei Deputati il 16 giugno ha approvato l’emendamento in base al quale entro il 31 ottobre dovrà essere erogato agli azionisti un incremento del 10 per cento, sull’indennizzo ricevuto per raggiungere la quota del 40 per cento delle somme azzerate otto anni fa in sede di risoluzione delle quattro banche, tra cui Banca Marche. Le associazioni dei consumatori sono riuscite a bloccare l’assorbimento a bilancio del residuo stanziato nella legge di bilancio 2019 per gli indennizzi degli azionisti e obbligazionisti, e a farlo nuovamente ripartire tra chi aveva avuto l’indennizzo dal Fir gestito dalla Consap e dalla commissione tecnica. Le associazioni dei consumatori hanno presentato una proposta di emendamento al decreto legge 5123 per consentire agli azionisti di ricevere un incremento dell’indennizzo ricevuto. Nessuna novità invece per coloro che non fecero in tempo a presentare la domanda o che la presentarono male, vedendola respinta: non ci saranno revisioni. La vicenda del Fir, fin dalla sua istituzione, è stata caratterizzata da continui interventi del legislatore su sollecitazione delle associazioni dei consumatori. Più volte la durata della Commissione tecnica è stata prorogata. Pertanto, in attesa della conversione del decreto legge 5123, è importante che i consumatori siano informati dell’iter legislativo in atto, che a distanza di oltre otto anni dalla risoluzione della Banca Marche cerca di riequilibrare le perdite subite dagli azionisti che parteciparono all’aumento di capitale del febbraio 2012.