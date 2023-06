Crac Civita Park, in quattro rinviati a giudizio

di Paola Pagnanelli

Dopo il crac della Civita Park, prosciolti i vertici della ex Banca Marche e di Medioleasing. Saranno invece processati i responsabili della società che, nel 2014, realizzò la nuova fiera, il palas e il centro commerciale. Tredici persone erano accusate di bancarotta fraudolenta, ma a giudizio andranno solo in quattro: da chiarire le operazioni finanziarie fatte a ridosso del fallimento, dichiarato nel 2015. Per l’ex Banca Marche erano indagati Massimo Bianconi, direttore generale, Tonino Perini di Trecastelli, vicepresidente cda; Bruno Brusciotti di Camerino, membro del cda e del comitato esecutivo; Michele Giuseppe Ambrosini, di Urbino, presidente del cda e consigliere; Giuliano Bianchi di Macerata, membro del cda; Stefano Vallesi di Macerata, direttore commerciale e vicedirettore generale area mercato e nel cda di Medioleasing; Giuseppe Barchiesi, di Ancona, direttore generale di Medioleasing, Daniele Cuicchi di Senigallia, caposervizio commerciale di Medioleasing, e Claudio Dell’Aquila, di Roma, del cda di Medioleasing. Per la Civita Park sono accusati Giuliano Ginnobili di Corridonia, amministratore unico, Sergio Foresi di Morrovalle e Franco Sagretti di Corridonia, consiglieri, poi Nazzareno Gismondi di Montegranaro, consulente contabile e fiscale. Foresi, Sagretti, Perini, Brusciotti, Ambrosini, Bianchi, Bianconi, Vallesi, Cuicchi e Dell’Aquila erano finiti sotto accusa per un prestito milionario. Banca Marche, per la procura, aveva erogato vari prestiti alla Civita Park, che le doveva 26 milioni e 394mila euro. A dicembre del 2009 Medioleasing, controllata da Banca Marche, aveva stipulato con Civita Park una vendita con locazione finanziaria: il terreno per il Cuore Adriatico veniva venduto da Civita Park a Medioleasing per 30 milioni, con il patto che oltre 26 milioni sarebbero serviti a saldare il debito con Banca Marche. Per questo capo di imputazione, come chiesto anche dal pm Vincenzo Carusi, il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha dichiarato il proscioglimento "perché il fatto non sussiste". Come sostenuto anche dai difensori, all’epoca la società era lontanissima dal fallimento, e l’operazione era del tutto praticabile. Rinviati a giudizio invece, e il processo inizierà a luglio 2024, gli amministratori della Civita Park. Sagretti e Fo resi sono accusati di aver distratto soldi dalle casse della Civita Park. Da chiarire anche fatture relative a lavori mai eseguiti al centro commerciale. Poi Ginnobili avrebbe ceduto un ramo d’azienda Civita Park alla Cuore Adriatico, senza corrispettivi. Foresi, Sagretti, Ginnobili e Gismondi infine avrebbero falsificato le scritture contabili. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Stefano Chiodini, Maria Grazia Barbabella, Guerrino Ortini, Giancarlo Nascimbeni, Nicola Perfetti, Maurizio Cinelli, Riccardo Leonardi, Francesco De Minicis e Alessandro Lucchetti. L’indagine aveva coinvolto anche Mauro Mattucci di Montesilvano, amministratore di fatto della società, e Lauro Costa, entrambi poi deceduti.